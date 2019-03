Pmi, con nuovi Pir tetto di finanziamento a 15 milioni per singola impresa

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove regole per il mercato dei Piani individuali di risparmio (Pir), oggetto di alcuni emendamenti inseriti all’interno della Legge di Bilancio 2019. La nuova normativa prevede che i Pir istituiti dal primo gennaio di quest’anno debbano destinare il 3,5% dell’investimento a quote o azioni di fondi di venture capital e il 3,5% alle Pmi quotate all’Aim ma, nell’attesa che gli emendamenti diventino operativi, il mercato dei nuovi Pir è in fase di stallo.

Per l’attuazione delle disposizioni, come previsto dal comma 215 del testo di legge, si attende un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. Inizialmente atteso entro la fine di febbraio, dopo la messa a punto del ministero dell’Economia, il decreto è ora all’ultimo esame del Mise.

Nella bozza, secondo le anticipazioni pubblicate dal Sole 24 Ore, sono contenuti il tetto di finanziamento a 15 milioni per singola Pmi e l’obbligo per gli operatori finanziari di acquisire dall’impresa “target” una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti. Le Pmi che si quotano all’Aim e quelle oggetto di investimento da parte dei fondi di venture capital non potranno, dunque, ricevere risorse finanziarie come aiuto per il finanziamento del rischio superiori a tale soglia. Una limitazione introdotta per far adeguare l’Italia ai parametri già fissati da regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le Pmi ammissibili alle misure per il finanziamento del rischio.

Pmi ammissibili all’investimento del Pir – Le Pmi oggetto di finanziamento devono operare sul mercato da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale (anche se è possibile investire anche oltre i 7 anni, rispettando il tetto di 15 milioni, se lo prevede il piano aziendale e la società resta una Pmi, anche se collegata a un’altra impresa). %?del fatturato medio degli ultimi cinque anni

Test di sei mesi – Dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, la bozza specifica che il Mise dovrà effettuare un monitoraggio degli effetti prodotti dalle nuove regole fissate dalla legge di bilancio, sia in termini di entità della raccolta sia sul numero delle negoziazioni, al termine del quale potranno essere valutati interventi normativi ulteriori.