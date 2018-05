PMI: Calenda, stanziati ulteriori 242 mln per i Voucher digitalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano le risorse disponibili per la concessione dei Voucher per la digitalizzazione alle PMI.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.

La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate all’origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.