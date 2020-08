PMI, 1 milione di richieste a Fondo Garanzia. Patuanelli: “Numeri impressionanti”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, potenziato dal Decreto Liquidità, continua a registrare “numeri impressionanti”. Siamo arrivati a 1 milione di richieste per oltre 71 miliardi di liquidità garantita dallo Stato. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con un post su Facebook.

Mediocredito Centrale – aggiunge il ministro – ha realizzato in pochi mesi le stesse operazioni effettuate in circa vent’anni. Numeri che danno la cifra dell’emergenza che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando. La garanzia dello Stato al 100% è stata senz’altro una misura innovativa che ha avuto bisogno di un rodaggio iniziale, ma oggi possiamo dire che gli istituti di credito stanno facendo un grande lavoro assieme a tutte le parti in causa.

Per la parte del Decreto Liquidità dedicato alle PMI – continua il titolare del dicastero – il Governo aveva ipotizzato circa 100 miliardi di liquidità generata a fine 2020, stima che è possibile raggiungere e che si somma ai 300 miliardi per le moratorie sui prestiti e ai 12,6 miliardi di garanzie concesse da Sace.

1 milione le domande pervenute al Fondo di Garanzia. Il dettaglio

Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 20 agosto 2020. Lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale. Di queste domande: 994.961 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. In particolare, 839.711 operazioni riferite a finanziamenti fino a 30mila euro, con copertura al 100%, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore (dal 19/06/2020 il finanziamento e la durata sono stati incrementati fino a 30mila euro e 120 mesi rispettivamente da 25 mila euro e 72 mesi); 9.244 operazioni di Riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 845 operazioni con percentuale di copertura 100% del garante e 90% del Fondo; 89.537 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 24.281 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all’80%; 12.770 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%; 4.638 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90% (intervento operativo fino al 18/06/2020); 4.713 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 25% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90% (intervento operativo dal 19/06/2020); 410 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90%; 8.812 con beneficio della sola gratuita’ della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso; 5.091 ai sensi della previgente normativa.