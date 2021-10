Plus500 alza nuovamente le stime per entrate ed EBITDA 2021

(Teleborsa) – Plus500, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha rivisto al rialzo la guidance per l’esercizio 2021 per la seconda volta in tre mesi, grazie allo “slancio positivo” registrato durante il terzo trimestre dell’anno. Le prospettive sono migliorate nonostante condizioni di mercato più stabili rispetto agli ultimi trimestri, sottolinea la società; una volatilità crescente ha un impatto positivo sui conti delle società che offrono servizi di trading.

Il board di Plus500 si aspetta ora che le entrate e l’EBITDA dell’esercizio 2021 siano superiori alle attuali previsioni del consensus, che sono state recentemente aumentate a seguito dei risultati del primo semestre 2021 della società, pubblicati il 17 agosto 2021.