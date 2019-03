PLT ENERGIA, approvati risultati preliminari al 31 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Approvati oggi i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre del Gruppo PLT Energia.

Il valore della produzione si è attestata a 67,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 99,8 milioni dell’esercizio precedente . Il risultato del 2017 era però stato rinvigorito, per 37,8 milioni di euro, dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Nel 2018 si è registrato anche un Ebitda di 36,9 milioni, in aumento rispetto ai 35,3 dell’esercizio precedente, e un Risultato netto di periodo pari a 6,2 milioni rispetto ai 5,8 milioni di euro precedenti.

Per quanto riguarda l‘indebitamento finanziario netto questo si è ridotto a 207,5 milioni di euro se confrontato con i 226,1 milioni registrati al 31 dicembre 2017.

I risultati preliminari della Capogruppo registrano un valore della Produzione in crescita a 2,8 milioni rispetto ai 2,4 del 2017 con un risultato netto in positivo per 64,4 milioni di euro, in aumento di 4,4 milioni rispetto ai 63 milioni antecedenti.

Questo è stato rinvigorito dall’imputazione dei dividendi, per 8,8 milioni di euro, deliberati nel corso del 2018 da alcune società del gruppo e dal conferimento, per un totale di 57,4 milioni di euro, nella società PLT wind S.p.A, delle partecipazioni detenute nelle società Dinamica S.r.l, Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l, Micropower S.r.l, Marcellinara Wind S.r.l, SAV S. Maria S.r.l, ed Elettro Sannio Wind 2 S.rl.