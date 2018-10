PLC rileva il controllo di Monsson Operation in Irlanda

editato in: da

(Teleborsa) – La società quotata PLC ha annunciato di aver rilevato una partecipazione di maggioranza del 51% di Monsson Operation Ireland, una società di diritto irlandese che controlla diverse società attive nella manutenzione di turbine eoliche sia in Europa che all’estero.

L’acquisto è stato effettuato nell’ambito di una procedura competitiva indetta dal gruppo Monsson, un gruppo internazionale di primo piano nel mercato delle energie rinnovabili.

L’operazione si inquadra nella più ampia strategia industriale di PLC finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo nel medio-lungo periodo della società, anche attraverso lo sviluppo combinato tra due realtà di primario livello nel settore delle energie rinnovabili.

Il prezzo di acquisto della partecipazione verrà calcolato sulla base di una formula che terrà conto dell’Enterprise Value di Monsson Ireland, così come indicato nell’offerta vincolante al netto dell’indebitamento finanziario esistente al closing, anche se il valore dell’operazione è stato già preventivamente individuato in 3,33 milioni di euro e sarà corrisposto da PLC in più tranche, sulla base di predeterminate soglie di EBITDA consolidato della Target, di cui l’ultima entro il 31 luglio 2020.

L’offerta prevede anche un meccanismo di earn-out correlato al potenziale EBITDA per gli esercizi 2018, 2019 che verrà corrisposto da PLC al venditore e l’erogazione da parte di PLC di un finanziamento soci fino a massimi 3,62 milioni di euro nel biennio 2018 – 2019 funzionale al raggiungimento degli obiettivi del business plan 2018/2020 della Target.

Da ultimo l’offerta vincolante prevede la possibilità per gli attuali azionisti di esercitare un’opzione put e per PLC di esercitare un’opzione call per l’acquisto della partecipazione di minoranza del 49% della società Target per un periodo di tempo pari a 12 mesi a partire dal pagamento dell’ultima tranche del prezzo.