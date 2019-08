PLC perfeziona accordo acquisizione controllo Schmack Biogas

editato in: da

(Teleborsa) – PERFEZIONATO UN ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI PLC S.P.A.

DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI SCHMACK BIOGAS S.R.L.

La società PLC ha annunciato il perfezionamento di un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Schmack Biogas, società con sede legale a Bolzano, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti biogas.

Con quest’accordo, PLC entra nel mercato del biogas e del biometano sia Italia che nel mercato europeo, ampliando la propria già ampia offerta di servizi sulla filiera delle fonti rinnovabili che lo vede attivo nel settore eolico, fotovoltaico, idroelettrico, nonché nelle infrastrutture elettriche di alta e altissima tensione ed industriali. Il settore del biometano – si sottolinea – è venuto ad assumere una certa rilevanza nella politica di decarbonizzazione dei trasporti, specie dopo il decreto interministeriale del 2 marzo 2018 che ne promuove l’uso.

Schmack è in grado di offrire pieno supporto ai produttori di energia elettrica da biogas oppure di biometano: dall’analisi di fattibilità alla progettazione, dalla cura dell’iter autorizzativo alla realizzazione, dal montaggio all’avviamento, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria, Schmack è in grado di offrire un servizio completo. La società ha conseguito nel 2018 un fatturato pari a 6,7 milioni di Euro con un utile netto negativo per 0,31 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta positiva per 0,69 milioni di Euro.

L’operazione è strutturata come segue: un aumento di capitale riservato a PLC per un controvalore complessivo pari a 2 milioni di euro; la concessione da parte di PLC di un finanziamento di durata decennale pari a complessivi 500 mila euro; l’impegno da parte di PLC a rilasciare eventuali lettere di patronage in favore della Schmack volte all’ottenimento di linee di credito di firma per 3 milioni di euro.

L’Operazione sarà finanziata in parte con l’utilizzo di mezzi propri e in parte facendo ricorso al prestito bancario.