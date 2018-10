PLC, partecipata PLC System si aggiudica appalto negli Emirati Arabi Uniti

editato in: da

(Teleborsa) – PLC System, società interamente partecipata da PLC, ha firmato un accordo di Joint Venture per lo sviluppo di opportunità nel business del settore delle fonti rinnovabili nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e nella Regione MENA (Middle East and North Africa)

L’intesa è stata siglata nel corso del Wetex Solar Show di Dubai, con Dubai Carbon Centre of Excellence, public joint stock company costituita negli Emirati Arabi Uniti.

PLC System contestualmente ha ricevuto dalla stessa Dubai Carbon Centre of Excellence formale comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della progettazione, dell’approvvigionamento, della fornitura, dell’installazione e della messa in servizio di diversi impianti fotovoltaici sui tetti e sulle coperture dei parcheggi per automobili per una capacità complessiva di circa 10 MWp da realizzarsi a Dubai City.

L’importo complessivo delle suddette opere è pari a circa 10 milioni di euro. A Piazza Affari, il titolo di PLC avanza dell’1,39%.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)