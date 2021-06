PLC completa cessione progetto eolico Casalbore

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo PLC annuncia di aver perfezionato il closing della cessione del 100% di C&C Tre Energy, società titolare di un progetto eolico da realizzarsi nei Comuni di Casalbore (AV), Ariano Irpino (AV) e Montecalvo Irpino (AV), con potenza pari a 28.8 MW.

La cessione è stata perfezionata da PLC Power, società indirettamente e interamente partecipata da PLC, in favore di EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING (EDPR).

Alla chiusura dell’operazione, EDPR ha restituito a PLC la garanzia corporate precedentemente rilasciata, per un ammontare pari a 3.175.200 euro. Nell’ambito dell’operazione, sono rimasti in capo alla controllata PLC System la realizzazione del “Balance of Plant” del suddetto parco eolico, per un importo complessivo di circa 9.350.000 euro e la realizzazione della sottostazione alla quale il parco eolico sarà collegato. Alla controllata PLC Service sono rimaste in carico le attività di full service per i servizi di Operation & Maintenance delle opere civili ed elettriche dell’impianto per un corrispettivo pari a circa 72.500 euro annui, per una durata di 10 anni.

Con questa operazione, il Gruppo PLC ha realizzato con successo oltre 208 MW di impianti eolici “chiavi in mano”, secondo il modello di business BOT, qualificandosi come uno dei principali attori del mercato eolico in Italia.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)