Platinum Equity acquisisce McGraw Hill da Apollo per 4,5 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Platinum Equity, società di private equity statunitense, ha stipulato un accordo definitivo con Apollo Global Management per l’acquisizione di McGraw Hill, casa editrice statunitense specializzata in libri di testo universitari e scientifici. Il corrispettivo pagato ad Apollo sarà di circa 4,5 miliardi di dollari e la vendita dovrebbe essere completata questa estate.

“Crediamo nella missione di McGraw Hill di creare un futuro più luminoso per gli studenti di tutte le età e in tutto il mondo – ha affermato Tom Gores, fondatore e CEO di Platinum Equity – La pandemia è stata particolarmente dirompente per l’istruzione e investire in soluzioni innovative, in particolare in strumenti di apprendimento digitale, è più importante che mai. Siamo entusiasti dell’opportunità di mettere le nostre risorse operative e finanziarie al lavoro per conto di studenti e insegnanti di tutto il mondo”.

McGraw Hill genera oggi più di 1 miliardo di dollari all’anno di entrate dai prodotti digitali, con la percentuale di entrate digitali che è cresciuta dal 25% nel 2013 (al momento dell’acquisizione del fondo Apollo) a oltre il 60% oggi. Inoltre, dal 2013 McGraw Hill ha completato sei acquisizioni focalizzate sul digitale e ha trasformato il proprio business per avere maggiori ricavi ricorrenti dal digitale ed espandere i margini in quest’area.