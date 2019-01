Pizza, passione planetaria: business da 15 miliardi all’anno per l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all’anno la pizza si conferma un tesoro del Made in Italy, simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della pizza dopo che l’Unesco ha proclamato l’arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità.

La pizza, dunque, si conferma, uno dei piatti più versatili della cucina italiana oltre che colonna portante di un sistema economico costituto da 127mila locali in Italia dove si prepara e si serve con la Campania che è la regione che ha il maggior numero di attività, con il 16% del totale.

UNA PASSIONE PLANETARIA – Una crescita che sostiene l’occupazione stimata dalla Coldiretti in 100.000 addetti a tempo pieno e a di altrettanti 100.000 nel weekend. Senza contare che la passione per la pizza è planetaria, con gli americani che sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con 7,6 chili all’anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite annui, chiudono la classifica.