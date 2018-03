Più energia da fonti rinnovabili grazie alla ricerca: varato il piano triennale

editato in: da

(Teleborsa) – Sì del Ministero dello Sviluppo Economico al Piano triennale 2015-2017 che libera risorse complessive per 210 milioni di euro per attività di ricerca nel settore dell’energia elettrica.

“Si tratta di un piano che dà una spinta concreta all’obiettivo di arrivare in poco tempo a produrre più energia dalle fonti rinnovabili (con l’obiettivo di arrivare al 50% come dichiarato da Renzi), così come ha detto anche il Presidente del Consiglio negli Stati Uniti – dice la viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova-. Particolare attenzione è posta alla produzione di energia elettrica rinnovabile e all’efficienza energetica, linee di attività sulle quali maggiormente si concentrano le risorse attribuite. I risultati delle ricerche sono pubblici e dunque utilizzabili da chiunque vi abbia interesse”.

E’ stata anche approvata, nei giorni scorsi, la graduatoria dei 27 progetti ammessi al finanziamento in esito alle procedure concorsuali già svolte nell’ambito del precedente Piano triennale, per oltre 24 milioni di euro. “I progetti si realizzano in regime di cofinanziamento, aperto anche alla partecipazione delle piccole e medie imprese, per interventi riguardanti le reti elettriche ed in particolare le smartgrid (rete elettrica in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi), la produzione di energia da fonti rinnovabili con focus sul fotovoltaico e le biomasse, il risparmio di energia elettrica nel settore industriale, civile e dei servizi”, conclude la Viceministro.