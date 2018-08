Piteco, si dimette presidente collegio sindacale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente del Collegio Sindacale, Maurizio Scozzi, ha presentato le dimissioni dalla carica di membro e Presidente del Collegio Sindacale di Piteco per motivazioni personali.

Le dimissioni avranno efficacia a far data dalla prossima assemblea degli azionisti di Piteco convocata, per il giorno 6 settembre 2018 (in prima convocazione) ed occorrendo il giorno 7 settembre 2018 (in seconda convocazione) per l’integrazione del Collegio Sindacale.

Alla data odierna, Scozzi, non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società.