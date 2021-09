Piteco, i ricavi balzano a 18,2 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Piteco, società quotata sul mercato MTA e attiva nel settore del software finanziario, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 18,2 milioni di euro e hanno registrato un incremento del 52% rispetto al primo semestre del 2020. “La crescita è stata sostenuta dall’ingresso nel gruppo della società Rad Informatica, che ha contribuito per 5,9 milioni di euro, e dalle performance del settore Treasury e Financial Planning”, sottolinea Piteco.

L’EBITDA è stato pari a 7,5 milioni di euro, superiore del 54% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, con un EBITDA Margin che sale al 41% dal 40%. L’utile netto, pari a 10,2 milioni di euro, è aumentato del 342% rispetto ai 2,3 milioni di euro del primo semestre del 2020. Quest’ultimo dato è stato influenzato dall’operazione di riallineamento fiscale dell’Avviamento di Piteco, che ha generato risparmi fiscali per 7,6 milioni di euro, registrati nell’esercizio 2021 secondo i principi contabili IAS/IFRS.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 40,7 milioni di euro, rispetto ai 40,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Piteco evidenzia che nel primo semestre sono stati distribuiti dividendi per complessivi 3,7 milioni di euro e pagati 5,2 milioni di euro per l’acquisto di un ulteriore 10% di quote di RAD informatica.

“I risultati in forte crescita registrati nel primo semestre 2021 evidenziano il DNA del nostro gruppo, che coniuga la capacità di innovazione dei propri prodotti e la volontà di essere un polo aggregante nel settore del software finanziario”, ha commentato Marco Podini, presidente di Piteco. “Il gruppo continua a guardare al futuro confermando gli investimenti nel settore dei servizi bancari con la controllata americana Juniper Payments e nel Financial Risk Management con la controllata italiana Myrios”, ha aggiunto.