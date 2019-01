Piteco festeggia in Borsa i nuovi clienti

editato in: da

(Teleborsa) – Su di giri a Piazza Affari il titolo Piteco, che registra un balzo del 2,38% dopo aver comunicato l’acquisizione nel 2018 di 37 nuovi clienti, rispetto ai 30 dell’esercizio 2017.

Complessivamente sono state realizzate 31 installazioni tradizionali e 6 in cloud, di cui 2 installazioni personalizzate per il Cliente (Private Cloud) e 4 in modalità Saas (prodotto standard su piattaforma HW/SW condivisa), spiega l’azienda che opera nel settore del software finanziario.

Tra i principali nuovi Clienti si segnala la multinazionale americana dell’abbigliamento GUESS? Inc., che ha scelto la soluzione PITECO per la realizzazione di un progetto di Tesoreria internazionale per USA, Europa, Canada , Mexico e Far East, rispetto alla concorrenza di importanti software USA e internazionali.

Per l’Italia, tra gli altri, si segnalano nomi di forte appeal come Dolce & Gabbana, Gruppo Marcegaglia, SIA Spa e Milan A.C..

L’anno 2019 si presenta sotto i migliori auspici con già 4 nuovi contratti siglati dalla struttura commerciale diretta PITECO, nel mese di gennaio.