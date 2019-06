Piteco, assegnazione nuove azioni

editato in: da

(Teleborsa) – Piteco rende noto che, con riferimento al Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020” (ISIN IT0005119083), nel periodo di esercizio che va dal 31 luglio 2015 al 24 luglio 2020 inclusi, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione nel mese di maggio 2019 sono state assegnate 11 mila azioni di compendio (ISIN IT0004997984) aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

Ad oggi risultano in circolazione 1.171 Obbligazioni Convertibili per un controvalore di nominali 4.918.200 di euro.

Ai sensi del Regolamento “Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020”, per ogni Obbligazione Convertibile di cui si chiede la conversione spettano 1.000 azioni di compendio per via del Rapporto di Conversione. Le Azioni Piteco rivenienti dall’Esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A, entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello della presentazione della Domanda di Conversione.