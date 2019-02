Pirelli, Tronchetti: voci riduzione ChemChina sono pura speculazione

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata movimentata a Piazza Affari per il titolo Pirelli, che ha iniziato la seduta in rialzo sulla scia dei conti 2018 per poi invertire rotta su alcuni rumors che ipotizzano una possibile riduzione della quota detenuta da ChemChina nell’azienda italiana. Attualmente la società cinese detiene il 45,5% del capitale.

Smentisce le indiscrezioni Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato del gruppo che produce pneumatici, sostenendo che le voci di riduzione “della quota detenuta in Pirelli con vendite ai blocchi sul mercato è, a mio avviso, una pura speculazione e da un punto di vista finanziario inimmaginabile“.

Pirelli ha chiuso il 2018 con un risultato netto totale positivo per 442,4 milioni di euro, in crescita del 152% rispetto ai 175,7 milioni di euro del 31 dicembre 2017.

Il CdA della multinazionale italiana proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,177 per ogni azione, pari a un monte dividendi di 177 milioni di euro, con un payout del 40% del risultato netto consolidato.

Il titolo Pirelli archivia la riunione sulla borsa milanese con il segno meno: -4,06%.

(Foto: ANSA)