Pirelli, Tronchetti Provera conferma dividendo nel 2019

(Teleborsa) – Pirelli distribuirà il dividendo nel 2019. Lo ha confermato il vice presidente e amministratore delegato della società, Marco Tronchetti Provera, a margine della presentazione del libro “Pirelli, Technology and passion” di Carlo Bellavite Pellegrini al consolato italiano a New York.

Sul ritorno in Borsa di Pirelli, Provera ha dichiarato che il mercato sta apprezzando il titolo anche se è presto per fare un bilancio. “Vedremo nei prossimi mesi ma mi pare stiano apprezzando. Market is the king”.

Parlando dell’Italia e della tecnologia digitale, invece, il manager ha ricordato l’importanza cruciale della creatività ma “se non cambiamo velocemente nel giro di tre anni cogliendo la grande opportunità offerta dalla tecnologia allora rischia di essere troppo tardi”.

Frazionale la discesa del titolo a Piazza Affari: -0,80%.