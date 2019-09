Pirelli, Standard Ethics riassegna rating

editato in: da

(Teleborsa) – Standard Ethics ha riassegnato un Rating “E+” a Pirelli. L’azienda italiana è una eccellenza internazionale in materia ambientale, si legge nella nota. Non è solo allineata alle indicazioni internazionali ma sperimenta costantemente tecnologie e metodologie produttive molto innovative. Gli uffici preposti alla Sostenibilità sono da anni all’avanguardia nelle principali sfide ESG. Circa la parte dedicata al “sociale”, l’azienda dimostra particolare attenzione ai propri stakeholder di riferimento, inclusi quelli nazionali, riducendo anche il rischio di delocalizzazioni non giustificate da solide ragioni industriali. Infine, sia le politiche competitive e sia le politiche fiscali appaiono in linea alle migliori pratiche e soggette ad adeguati controlli.

Il quadro generale collocherebbe quindi Pirelli tra le eccellenze, se non fosse che la metodologia di analisi di Standard Ethics evidenzia alcuni elementi di debolezza nel medio periodo. Uno di essi riguarda l’attuale patto di sindacato: gli analisti notano che al suo scadere, tra tre anni circa, Pirelli potrebbe rivedere non solo la propria struttura manageriale, ma anche le proprie strategie di Sostenibilità.