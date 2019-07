Pirelli spicca il volo a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) –

Grande giornata per Pirelli & C., che sta mettendo a segno un rialzo del 7,15%. Il titolo ha progressivamente aumentato i guadagni dall’avvio delle contrattazioni odierne, nonostante il profit warning lanciato dalla concorrente tedesca Continental, che era largamente atteso.

Per un effetto “anticipatore”, Continental aveva perso in Borsa in precedenza e dunque sono scattate le ricopertura sulla notizia, che hanno investito anche il settore degli pneumatici, benché la società abbia delineato un outlook pessimista per il mercato nel 2019.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Pirelli, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 5,346 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,738 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,088.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)