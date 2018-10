Pirelli sigla accordo Patent Box

editato in: da

(Teleborsa) – Pirelli ha sottoscritto in data odierna l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019.

Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2015-2017 è pari a circa 54 milioni di euro e sarà contabilizzato nel bilancio dell’anno in corso che terrà anche conto della quantificazione, in corso di determinazione, del beneficio per l’esercizio 2018, spiega la società in una nota aggiungendo che la quantificazione del beneficio relativo al 2019 sarà, invece, fatta in sede di predisposizione del relativo bilancio di esercizio.