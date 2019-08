Pirelli, ricavi salgono a 2,65 miliardi nel semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Pirelli chiude il primo semestre 2019 con ricavi a quota 2,655 miliardi, con una “crescita organica” dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso “grazie al positivo andamento del segmento High Value“. La crescita complessiva dei ricavi è stata pari a +0,9% includendo l’effetto dei cambi e l’adozione del principio contabile IAS 29 per tener conto dell’alta inflazione in Argentina (per un impatto complessivo pari a -0,5%).

Il risultato netto delle attività in funzionamento, spiega Pirelli, è pari 307 milioni, in aumento del 68,8% rispetto ai 181,9 milioni dello stesso periodo del 2018. A questo risultato “ha contribuito anche il beneficio derivante dai crediti di imposta in Brasile per 102 milioni di euro”.

Outlook 2019

Quanto alle stime, i ricavi sono attesi in crescita tra l’1,5% e il 2,5% (fra +3% e +4% la precedente indicazione) “per la prolungata debolezza della domanda sul Primo Equipaggiamento e mutato scenario competitivo”. Confermata incidenza dell’High Value sui ricavi pari a circa il 67% rispetto al 64% del 2018. Margine Ebit adjusted previsto fra il 18% e il 19% (maggiore o uguale a 19% la precedente indicazione). Investimenti pari a circa 380 milioni di euro (circa 400 milioni di euro il precedente target) coerentemente con il nuovo scenario di mercato. Rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda adjusted ante costi di start up, stimato a fine 2019 fra 2,33 volte e 2,20 volte (fra 2,50 volte e 2,37 volteincludendo l’impatto IFRS16), rispetto a 2,49 voltea fine 2018.