Pirelli, ricavi in rialzo nel 2018

(Teleborsa) – Pirelli ha diffuso i conti preliminari del 2018, con ricavi pari a 5,194 miliardi di euro registrando “una crescita organica del 3,7% rispetto al 2017 grazie al positivo andamento del segmento High Value”. Lo comunica la società al termine del Consiglio di amministrazione sul bilancio 2018.

L’Ebit Adjusted è aumentato del 9% a quota 955 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 3,18 miliardi, in miglioramento rispetto ai 3,218 miliardi raggiunti alla fine del 2017.

Per il 2019, spiega ancora la società, i ricavi sono attesi in crescita tra il 4% e il 6% con un peso dell’High Value pari a circa il 67% (circa 64% nel 2018). Profittabilità in miglioramento: il margine Ebit adjusted sarà pari a circa il 19% (18,4% nel 2018). Gli investimenti previsti sono di 430 milioni ed entro l’anno arriverà il piano industriale al 2022.