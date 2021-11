Pirelli: ricavi 9 mesi in forte crescita, migliora target 2021

(Teleborsa) – Pirelli & C ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 3.979,3 milioni di euro, in crescita del 28,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+31% la variazione organica). I ricavi High Value sono pari al 71,4% dei ricavi totali (71,2% nei primi nove mesi 2020) in linea con il target. Nel terzo trimestre 2021 i ricavi sono stati pari a 1.414,5 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto al

terzo trimestre 2020 grazie al positivo andamento del price/mix.

L’EBIT adjusted nei primi nove mesi 2021 è stato pari a 598,8 milioni di euro ( +113,6% rispetto ai 280,4 milioni del corrispondente periodo 2020), con un margine Ebit adjusted pari al 15%, in miglioramento rispetto al 9,1% dei primi nove mesi 2020 grazie al contributo delle leve interne (volumi, price/mix, efficienze) che ha più che compensato le negatività dello scenario esterno (materie prime, inflazione, impatto cambi).

Il risultato netto è positivo per 236,2 milioni di euro e si confronta con una perdita di 17,8 milioni di euro nei primi nove mesi 2020.

Il flusso di cassa netto ante dividendi nei primi nove mesi 2021 è stato pari a -376,7 milioni di euro, in miglioramento di 368,6 milioni di euro rispetto ai -745,3 milioni di euro dei primi nove mesi 2020 e di 252,2 milioni di euro rispetto ai -628,9 milioni di euro dei primi nove mesi 2019. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2021 è pari a -3.714,9 milioni di euro (-3.258,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020, -4.252,5 milioni di euro al 30 settembre 2020 e –3.818,7 milioni di euro al 30 giugno 2021).

Per il 2021 Pirelli prevede a livello globale una crescita della domanda di pneumatici pari a circa +7%, in calo rispetto al +10% precedentemente indicato, per effetto del protrarsi della crisi dei semiconduttori su tutta la filiera automotive. Nonostante questo ha rivisto al rialzo target di ricavi (5,1-5,15 miliardi) e generazione di cassa (390-410 milioni di euro) e confermati tutti gli altri obiettivi 2021:Ebit Margin Adjusted confermato tra 15% e 15,5%, investimenti a 330 milioni di euro e Posizione finanziaria netta confermata al di sotto dei 3 miliardi di euro .