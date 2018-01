Pirelli promossa da UBS. Titolo corre in Borsa

(Teleborsa) – Sessione positiva per Pirelli, che guadagna 2 punti percentuali a 7,715 euro con volumi sostenuti.

Oggi UBS ha migliorato il giudizio della big dei pneumatici a “buy” e alzato il target price a 8,5 euro.

Anche Exane ha aumentato il prezzo obiettivo, visto ora a 8,8 euro, confermando il giudizio “top pick”.

Per quanto riguarda l’analisi tecnica del titolo, operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,77 e successiva a 7,915. Supporto a 7,625.