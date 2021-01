Pirelli, Papadimitriou lascia incarichi di Direttore Generale co-CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha condiviso l’intenzione di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generale co-CEO Angelos Papadimitriou.

Lo scrive Pirelli in una nota spiegando che in particolare, Papadimitriou ha condiviso “l’intenzione di voler valutare un proprio percorso professionale con leve imprenditoriali in coerenza con l’esperienza maturata negli anni e ha espresso la volontà di continuare a supportare Pirelli mantenendo la carica di Consigliere e componente del Comitato Strategie”.



Il CdA ha approvato la proposta del Vice Presidente Esecutivo e CEO, Marco Tronchetti Provera, di affidare ad interim allo stesso Vice Presidente Esecutivo e CEO la responsabilità della direzione generale co-CEO. Il Vice Presidente Esecutivo e CEO ha comunicato al Consiglio di Amministrazione l’intenzione di “avviare da subito il processo per individuare una figura sul mercato che possa supportare l’execution del prossimo Piano Strategico, con una valorizzazione del management interno”.

Papadimitriou è titolare di n. 170.000 azioni Pirelli.