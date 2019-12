Pirelli, Ivanovich Mutavchi Arkadiy controlla oltre il 6%

editato in: da

(Teleborsa) – Ivanovich Mutavchi Arkadiy, dallo scorso 10 dicembre 2019, gestisce una quota azionaria in Pirelli & C. del 6,239%, detenuta attraverso la società controllata Long Term Investments Luxembourg SA.

La quota si riferisce ad azioni oggetto di un contratto “Repurchase Agreement” a tempo indeterminato, sottoscritto il 18/12/2018 da Long Term Investments Luxembourg SA, con una controparte finanziaria, con facoltà per ciascuna delle due parti di chiedere in qualsiasi momento il riacquisto da parte di Long Term Investments Luxembourg SA, delle azioni Pirelli & C. oggetto del contratto.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.

