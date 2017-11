Pirelli, esercizio parziale dell’opzione Greenshoe

(Teleborsa) – Pirelli comunica l’avvenuto esercizio parziale dell’opzione Greenshoe concessa a JP Morgan Securities che ha agito anche in nome e per conto del consorzio di collocamento istituzionale per complessive 18.904.836 azioni (pari a circa l’1,9% del capitale sociale di Pirelli) rispetto all’importo massimo previsto di 50 milioni di azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della Greenshoe è di 6,50 euro il prezzo dell’IPO.

Il regolamento avverrà il 7 novembre prossimo contestualmente alla restituzione delle restanti 31.095.164 azioni oggetto di prestito ai sensi di over-allotment.