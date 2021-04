Pirelli, Equita consiglia “buy” all’indomani del piano industriale

editato in: da

(Teleborsa) – Il giorno dopo la presentazione del piano industriale da parte di Pirelli gli analisti di Equita consigliano di comprare le azioni del Gruppo attivo nella produzione di pneumatici. L’ufficio studi quindi fissa a “buy” il giudizio e indica 11,50 euro il target price.

Lo scenario in cui si muove Pirelli è “molto favorevole”, ha spiegato l’Ad Marco Tronchetti Provera, indicando che il Piano si sviluppa in due fasi: la prima fase 2021-2022 caratterizzata da una elevata crescita del PIL mondiale, che riporterà Pirelli sui livelli pre-Covod, la seconda fase 2023-2025 dominata da un ritorno del ruolo traino della Cina, dove Pirelli si concentrerà sul segmento high value.



Il titolo Pirelli si muove con prudenza e passa di mano con un -0,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend del gruppo attivo nella produzione di pneumatici rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Le implicazioni di medio periodo di Pirelli confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,057 Euro con primo supporto visto a 4,91. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,827.