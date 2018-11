Pirelli, crescono i ricavi nei primi nove mesi dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Pirelli approva i conti relativi al periodo gennaio-settembre 2018, mostrando ricavi in aumento e confermando i target previsionali per l’intero esercizio.

Il marchio produttore di pneumatici registra un fatturato a 3,92 miliardi di euro, con una crescita organica del 4,4%, mentre l’utile netto delle attività in funzionamento ammonta a 378,1 milioni di euro, con un forte aumento del 90,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (198,9 milioni).

Cresce anche l’Ebit adjusted (ante costi di start-up), pari a 732,1 milioni con un aumento del 7,5% con un margine sui ricavi nei nove mesi in aumento al 18,7%. L’Ebit è ammontato a 591,4 milioni con una progressione del 9,3% sullo stesso periodo del 2017. Posizione finanziaria netta pari a 4.038,3 milioni di euro. Sulle prospettive, confermati i target di profittabilità con un Ebit Adjusted ante costi di start up superiore a 1 miliardo di euro ed Ebit adjusted pari a circa 1 miliardo di euro.

Ieri 14 novembre, in attesa dei risultati, il titolo Pirelli aveva chiuso in crescita del 2,21%. Stamattina il titolo inizialmente aveva reagito bene in Borsa, ma ha successivamente ripiegato in rosso in linea con il trend di mercato (Ftse Mib -0,5%).