Pirelli corre sulla scia di Michelin

(Teleborsa) – Ottima performance per Pirelli, che a Piazza Affari scambia in rialzo del 4,20% sulla scia dei conti migliori delle attese della francese Michelin, che a sua volta a Parigi sta mettendo a segno un rialzo dell’11,45%. Ad entusiasmare gli investitori sono state soprattutto le guidance per il 2019, che fanno ben sperare per l’intero comparto.

Il gruppo francese di pneumatici ha chiuso il 2018 con un utile netto in calo dell’1,4% a 1,7 miliardi di euro nonostante le difficili condizioni nei suoi principali mercati e con un utile operativo delle attività correnti in rialzo dell’1,2% a 2,7 miliardi di euro (+11% a tassi costanti).

Invariato il fatturato, attorno ai 22 miliardi di euro.

Al traino anche Continental, +4,02% sulla borsa di Francoforte.