Pirelli confermata nel Global Compact LEAD delle Nazioni Unite

editato in: da

(Teleborsa) – Pirelli è l’unica azienda del settore mondiale Automobiles & Parts ad essere stata confermata nel Global Compact LEAD delle Nazioni Unite, composto quest’anno da 37 società.

Il Global Compact LEAD raggruppa le realtà maggiormente impegnate nel mondo nell’implementazione dei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Le imprese incluse in questo paniere applicano almeno due “Action Platform” per risolvere questioni di sostenibilità complesse e portare innovazione a favore degli obiettivi globali, comunicando i propri progressi attraverso una relazione annuale sulla sostenibilità.

“Per Pirelli fare impresa significa innovare, accelerando il cambiamento a beneficio della collettività e a tutela dell’ambient”, ha ricordato Marco Tronchetti Provera, CEO e Executive Vice Chairman di Pirelli, aggiungendo che l’inclusione di questo paniere “premia il nostro costante sforzo nel perseguire obiettivi sfidanti attraverso azioni mirate a risultati concreti”.

“Oggi più che mai, il mondo ha bisogno che aziende di ogni dimensione – come quelle incluse oggi nel LEAD – continuino a lavorare per migliorare le proprie performance di sostenibilità e intraprendere azioni per costruire un mondo migliore” ha sottolineato Sanda Ojiambo, CEO e Executive Director del Global Compact delle Nazioni Unite

Far parte del Global Compact delle Nazioni Unite, a cui Pirelli ha aderito nel 2004, testimonia la convinzione dell’azienda che soluzioni efficaci debbano essere perseguite attraverso un approccio olistico allo sviluppo, frutto dello sforzo congiunto di imprese e stakeholder a livello globale, che integri capitale economico, sociale e ambientale.

(Foto: ANSA)