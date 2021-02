Pirelli confermata “Gold Class” da S&P su tematiche sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Pirelli si è aggiudicata anche quest’anno la medaglia d’oro per la sostenibilità, venendo confermata alla categoria “Gold Class” nel Sustainability Yearbook 2021 di S&P Global, che ha esaminato il profilo di sostenibilità di oltre 7.000 aziende. La classifica viene realizzata annualmente sulla base dei risultati del SAM Corporate Sustainabilty Assessment per gli indici Dow Jones Sustainability.

Pirelli è stata l’unica azienda del settore “Auto Components” a livello mondiale ad aver ottenuto il riconoscimento “Gold Class Distinction”, confermandosi leader del settore con un punteggio complessivo di 84 punti contro una media del comparto di 35 punti.

“La conferma di Pirelli nella Gold Class del Sustainability Yearbook 2021 testimonia la centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per gli Stakeholder”, ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli.