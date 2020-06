Pirelli, CdA conferma Amministratore delegato Marco Tronchetti Provera

editato in: da

(Teleborsa) – Si è riunito oggi per la prima volta il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C, nominato il 18 giugno scorso, che ha nominato Marco Tronchetti Provera Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato (CEO), attribuendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli.

Al Presidente Ning Gaoning sono stati attribuiti la rappresentanza legale della società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai nove amministratori : Wei Yintao, Domenico De Sole, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Tao Haisu, Carlo Secchi, Giovanni Lo Storto, Paola Boromei e Roberto Diacetti.

Tenuto conto della nuova composizione del Cda, il Consiglio stesso ha proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati consiliari, confermando tutti i precedenti Comitati con i rispettivi compiti istruttori, consultivi e propositivi. Il CEO Marco Tronchetti Provera h tenuto per sè la presidenza del Comitato Nomine e Successioni e del Comitato Strategie.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Francesco Tanzi, Chief Financial Officier del gruppo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ha nominato l’organismo di vigilanza, scaduto unitamente al Consiglio che lo aveva nominato, confermando in continuità con il precedente mandato Carlo Secchi (Presidente), Antonella Carù, Maurizio Bonzi e Alberto Bastanzio

(Foto: ANSA)