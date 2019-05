Pirelli al lavoro con cinesi per rinnovo patto parasociale

editato in: da

(Teleborsa) – I grandi soci di Pirelli sono al lavoro per rinnovare i patti parasociali. Lo ha confermato l’Amministratore Delegato, di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, al termine dell’odierna assemblea degli azionisti che ha approvato a larga maggioranza il bilancio 2018 e la distribuzione di un dividendo di 0,177 euro.

Confermato anche il numero dei consiglieri in 15 membri e dato il via libera alla cooptazione di Ning Gaoning che sarà Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con ChemChina “stiamo assieme percorrendo il cammino di rinnovo degli accordi, quindi le indiscrezioni hanno fondamento, quando l’accordo sarà rinnovato lo renderemo pubblico”, ha detto il top manager nel corso dell’assemblea degli azionisti. “Questo – ha spiegato Tronchetti – alla luce di quanto è stato fatto assieme con successo con ChemChina, ai risultati ottenuti, partendo dal delisting per la riorganizzazione e poi aver riportato l’azienda in Borsa con un’ottima accoglienza del mercato. I risultati hanno confortato la validità della nostra partnership e continuano a essere in miglioramento grazie all’impegno molto forte del management e grazie a uno statuto che radica la società in Italia a sostegno della ricerca”.

(Foto: ANSA)