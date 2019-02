Pirelli, accelera l’utile nel 2018. Dividendo di 0,177 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati sorprendenti per Pirelli nel 2018, con un utile più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

I ricavi della società che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici sono stati pari nel 2018 a 5.194,5 milioni di euro (circa 5,2 miliardi il target 2018), con una crescita organica del 3,7% rispetto al 2017 grazie al positivo andamento del segmento High Value.

Il risultato netto totale è positivo per 442,4 milioni di euro, in crescita del 152% rispetto ai 175,7 milioni di euro del 31 dicembre 2017.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 3.180,1 milioni di euro, in miglioramento di 858,2 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2018 (per effetto della consueta stagionalità del working capital) e di 38,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.

Il CdA della multinazionale italiana proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,177 per ogni azione, pari a un monte dividendi di 177 milioni di euro, con un payout del 40% del risultato netto consolidato.