Piquadro sceglie Ratti per nuova linea sciarpe

(Teleborsa) – Piquadro, l’azienda bolognese di pelletteria e accessori business, ha scelto Ratti, la storica azienda comasca di tessuti pregiati facente capo al gruppo Marzotto, per una partnership per la creazione e commercializzazione di accessori stampati, tinto in filo ed in maglia.

Piquadro e Ratti proporranno una nuova linea di sciarpe che coniuga i valori del marchio Piquadro ed il suo stile essenziale con l’expertise tessile di Ratti nelle texture tridimensionali. I nuovi accessori, saranno disponibili a partire dal prossimo autunno/inverno 2020 in tutti i negozi monomarca del mondo e nella rete distributiva wholesale.

“Con la storica azienda comasca condividiamo l’amore per la qualità e la ricerca e siamo certi che riuscirà ad interpretare perfettamente lo spirito e lo stile del nostro marchio”, ha spiegato Pierpaolo Palmieri, Direttore Commerciale di Piquadro.

“L’accordo appena siglato con Piquadro più che una partnership è il consolidarsi di una sintonia naturale fra due realtà che, nel proprio settore, amano, da sempre, offrire eccellenza e qualità di prodotto”, commenta Elisabetta Curioni, Direttore BU Ratti Studio.

Frattanto, il titolo Ratti quotato in Borsa vanta oggi un rialzo del 3% circa, mentre Piquadro guadagna attorno all’1%.

(Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)