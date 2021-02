Piquadro, ricavi in calo del 24% nell’ultimo trimestre 2020. Bene l’e-commerce

editato in: da

(Teleborsa) – Piquadro, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato ricavi per 33,5 milioni di euro nell’ultimo trimestre del 2020, in calo del 23,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il fatturato consolidato relativo ai primi nove mesi chiusi al 31 dicembre 2020 è pari a 82,1 milioni di euro (-32,6%), la posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre è positiva e pari a circa 5 milioni di euro (era pari a 9 milioni a fine 2019. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 è negativa per 43,1 milioni di euro.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, nel trimestre ottobre-dicembre 2020 un fatturato di 11,6 milioni di euro nel mercato italiano, pari al 34,7% del fatturato totale di Gruppo, in diminuzione del 43% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019/2020. Nel mercato europeo il fatturato è stato in flessione del 10,7% a 20 milioni (pari al 59,7% delle vendite consolidate, mentre nel resto del mondo ha registrato un fatturato di 1,9 milioni di euro, pari al 5,7% delle vendite consolidate e in incremento del 61,3%.

“L’accelerazione della digitalizzazione che perseguiamo da mesi si riflette nei risultati dell’e-commerce, soprattutto di Lancel e The Bridge che hanno riportato rispettivamente crescite del 176% e del 118% nell’ultimo trimestre mentre Piquadro, come marchio di prodotti lavoro e viaggio, è stato maggiormente impattato dalla pandemia e dai diversi stili di vita che limitano gli spostamenti e promuovono lo smart working”, ha commentato afferma Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro.

“Particolare soddisfazione ci stanno dando le performance della Maison Lancel che, anche in virtù delle recenti aperture nel mercato asiatico, mostra segni di evidente ripresa nel terzo trimestre, chiuso con un calo contenuto del fatturato per 4,9% rispetto al 19,3% dei primi nove mesi”, ha aggiunto.