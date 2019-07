Piquadro, ok assemblea a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Piquadro ha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2019 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di 0,08 euro, per un ammontare complessivo di euro 4 milioni.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 31 luglio 2019 (record date il giorno 30 luglio 2019) mediante stacco della cedola n. 12 in data 29 luglio 2019.

I soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.Il nuovo consiglio, che viene confermato nel numero di 7 componenti, è composto da Marco Palmieri, Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer, candidati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Piquadro Holding, titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del

capitale sociale avente diritto di voto in assemblea.

L’assemblea ha inoltre confermato la carica di Presidente del consiglio di amministrazione a Marco Palmieri.

Nominato anche il nuovo collegio sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.