Piquadro, informativa sul piano di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Piquadro ha acquistato nel periodo compreso tra il 16 e il 20 agosto 2021, n. 6.723 azioni proprie al prezzo medio di 2,1227 euro per un controvalore complessivo di 14.270,61 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2021, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data del 20 agosto 2021 Piquadro detiene n. 1.114.656 azioni proprie pari al 2,2293% del capitale sociale.

Nel frattempo la società allunga timidamente il passo a Piazza Affari trattando con un modesto progresso dello 0,47%.