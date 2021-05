Piquadro, informativa su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e il 14 maggio 2021, complessivamente 18.135 azioni proprie, al prezzo medio di 1,9055 euro per un controvalore complessivo di 34.556,20 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 10 settembre 2020.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 14 maggio, il produttore italiano di pelletteria detiene 788.045 azioni proprie pari all’1,5761% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, Piquadro si muove al ribasso con i prezzi allineati a 1,875 euro, per una discesa dell’1,32%.

