Piquadro, informativa settimanale su azioni proprie

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro ha comunicato di aver acquistato, tra il 7 e l’11 giugno 2021, complessivamente 49.730 azioni proprie, al prezzo medio di 2,1011 euro per un controvalore pari a 104.486,56 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 10 settembre 2020.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, all’11 giugno, il produttore italiano di pelletteria detiene 904.410 azioni proprie pari all’1,8088% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, Piquadro registra una flessione dell’1,88% e si attesta a 2,09 euro.

(Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)