Piquadro in denaro: fatturato in crescita nei nove mesi

(Teleborsa) – Positivi i risultati di Piquadro relativi ai primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2019/2020, apprezzati dal mercato visto che il titolo a Piazza Affari guadagna quasi il 3%.

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo attivo nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, nei primi nove mesi dell’esercizio chiusi il 31 dicembre 2019 è pari a 121,8 milioni di Euro, in crescita del 13,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 107,3 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato determinato dal consolidamento integrale dei nove mesi delle vendite della Maison Lancel (contro sette mesi relativi al semestre chiuso al 31 dicembre 2018), dall’aumento del 3,7% delle vendite a marchio Piquadro e dall’incremento del 9,2% delle vendite a marchio The Bridge.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 31 dicembre 2019, un fatturato di 61,2 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 50,3% del fatturato totale di Gruppo (54,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018) in incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Tale incremento è stato determinato sia dalla crescita dei brand Piquadro e The Bridge nonché dall’introduzione di Lancel nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro da giugno 2018.

Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 57,3 milioni di Euro, pari al 47,1% delle vendite consolidate (43,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018), in incremento del 24,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Tale crescita è stata determinata sia dall’introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di Giugno 2018, della Maison Lancel (contributo pari a circa il 23,0%) sia dalla crescita del brand Piquadro, in particolare in Russia.

Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,2 milioni di Euro, pari al 2,7% delle vendite consolidate (3,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018) in incremento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019.

(Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)