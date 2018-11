Piquadro, in crescita utile e fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati semestrali al 30 settembre 2018 positivi per Piquadro, società attiva nell’ideazione e produzione di articoli di pelletteria. Nel periodo in esame il fatturato si è attestato a 66,59 milioni di euro, in forte crescita (+42,3%) rispetto ai 46,81 milioni dell’esercizio precedente. Si porta a 38,23 milioni l’utile netto consolidato di Gruppo, mentre l’utile adjusted è cresciuto del 23,2% a 3,43 milioni.

Sale anche l’EBITDA adjusted a 6,66 milioni di euro, pari al 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, così come aumenta l‘EBIT adjusted a 4,79 milioni di euro (+8,9%).

Posizione finanziaria netta positiva e pari a 24,8 milioni di euro, principalmente per effetto dell’acquisizione del Gruppo Lancel (negativa e pari 13,6 milioni di Euro al 30 settembre 2017).

Bene il titolo della società a Piazza Affari, dove attualmente guadagna il 3,28%.