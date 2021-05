Piquadro ha esteso il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, comunicato in data 10 novembre 2020, Piquadro ha reso noto che, in conseguenza degli acquisti effettuati, ad oggi detiene 742.504 azioni proprie, rappresentative dell’1,4850% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.210.842 euro.

Dal momento che il controvalore complessivo di 1.260.000 euro, comunicato ad inizio piano è stato quasi raggiunto, il produttore italiano di pelletteria ha comunicato che, nell’ambito, e comunque nel rispetto, dell’autorizzazione assembleare ricevuta, e in continuità con il programma di acquisto già in essere, intende proseguire il piano d’acquisto fino ad un valore complessivo stimato di 1.855.000,00 euro, fermo restando gli acquisti avranno ad oggetto complessive massime 1.000.000 azioni ordinarie della Società.

Il programma di acquisto, iniziato il 10 novembre 2020, durerà sino a revoca.

A Milano, vigoroso rialzo per Piquadro che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,50%.

