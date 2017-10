Piquadro, fatturato in crescita nel semestre. Vola il titolo

(Teleborsa) – Semestre positivo per Piquadro sotto il profilo delle vendite.

Nel primo semestre chiuso il 30 settembre 2017, il Gruppo attivo nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato un fatturato di 46,81 milioni di Euro in aumento del 36,9% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, chiuso a circa 34,20 milioni di Euro.

L’aumento dei ricavi è stato determinato sia dall’introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge S.p.A., che ha registrato nel periodo aprile – settembre 2017 ricavi per 11,07 milioni di Euro, sia dall’aumento del 4,5% delle vendite a marchio Piquadro. A queste ultime, in particolare hanno contribuito sia le vendite del canale DOS Piquadro, che include anche il sito e-commerce della Piquadro, che quelle del canale Wholesale Piquadro. I ricavi registrati nel canale DOS Piquadro risultano in crescita dell’8,8%. A parità di perimetro, e quindi depurati delle vendite dei negozi non presenti nell’esercizio precedente, il loro incremento è pari al 3,7% (a parità di giorni di apertura e a cambi costanti il dato di Same Store Sales Growth – SSSG – è in incremento del 3,2%). Il canale DOS Piquadro include anche il fatturato del sito ecommerce di Piquadro, che è aumentato del 23,5%.

Le vendite del canale Wholesale Piquadro, che al 30 settembre 2017 rappresentano il 46,8% del fatturato totale del Gruppo, evidenziano un aumento del 2,0% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è stata determinato principalmente dall’aumento delle vendite nel mercato europeo (+ 9,9%) e domestico (+4,9%).

I ricavi delle vendite realizzati dalla Società The Bridge S.p.A. per il periodo Aprile – Settembre 2017 sono stati pari a 11,07 milioni di Euro circa (contributo alla crescita pari a circa il 32%).

Dal punto di vista geografico, i ricavi del Gruppo Piquadro al 30 settembre 2017 evidenziano un incremento del 41,9% (pari a circa 10,7 milioni di Euro) sul mercato italiano, che assorbe il 77,9% del fatturato, e una crescita del 37,7% (pari a circa 2,4 milioni di Euro) nel mercato europeo che si attesta così al 18,9% delle vendite consolidate. Nell’area geografica extra europea il fatturato è invece in flessione di circa 0,6 milioni di euro (pari a circa meno 27,7%).

Positiva la reazione del titolo Piquadro a Piazza Affari: +2,81%.