Piquadro, fatturato esercizio in crescita con impatto Covid-19 su 4° trimestre

(Teleborsa) – Piquadro ha annunciato i dati preliminari dell’esercizio fiscale 2019/2020, chiuso al 31 marzo 2020, che evidenziano un fatturato consolidato pari a 152,2 milioni di Euro, in crescita del 3,2% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 147,5 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato determinato principalmente dal consolidamento integrale dei dodici mesi delle vendite della Maison Lancel (contro dieci mesi relativi al bilancio chiuso al 31 marzo 2019), che contribuiscono alla crescita del fatturato del Gruppo per circa il 13,9%, e dall’aumento dello 0,6% delle vendite a marchio The Bridge.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2020 risultano pari a 72 milioni di Euro in diminuzione del 5,1% rispetto all’esercizio chiuso al 31 marzo 2019; tale diminuzione è stata determinata sia dalla riduzione delle vendite del canale Wholesale, che è risultata pari a circa l’8,2% e che rappresenta il 56,3% delle vendite a marchio Piquadro, sia dalla riduzione dello 0,6% delle vendite del canale DOS (che include il sito e-commerce della Piquadro in crescita del 27,3%) che rappresentano il 43,7% delle vendite a marchio Piquadro.

A seguito del rapido diffondersi della pandemia conosciuta come COVID-19, nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio il fatturato del marchio Piquadro ha registrato una flessione complessiva del 27,8%, il canale DOS del 16% ed il canale Wholesale una diminuzione del 35,2%. Sempre a causa della pandemia,nell’ultimo trimestre, il marchio The Bridge ha registrato una flessione complessiva del 28,7% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente ed il marchio Maison Lancel ha registrato una flessione complessiva del 16,5%.

