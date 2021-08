Piquadro, fatturato al 30 giugno sale a 21,8 milioni (+78,6%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi tre mesi dell’esercizio chiusi il 30 giugno 2021 è pari a 21,8 milioni di Euro, in aumento del 78,6% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 12,2 milioni di Euro.

La Posizione finanziaria Netta del Gruppo Piquadro al 30 giugno 2021, è risultata negativa e pari a 47,1 milioni di Euro ed è sostanzialmente allineata al dato del 30 giugno 2020 negativa e pari a 46,95 milioni di Euro. L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 51,8 milioni di Euro con segno negativo (impatto negativo pari a circa 51,4 milioni di Euro al 30

giugno 2020). La Posizione finanziaria Netta adjusted positiva e pari a circa 4,7 milioni di Euro è sostanzialmente allineata al dato al 30 giugno 2020 positivo e pari a 4,6 milioni di Euro



“Archiviamo il primo quarter con crescite importanti su tutti e tre i marchi del Gruppo e una buona posizione finanziaria netta” – afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro –. “Sebbene ancora penalizzato dalla lenta ripresa nei viaggi e negli spostamenti di lavoro, Piquadro ha registrato un incremento di fatturato del 63,8% mentre le vendite della Maison Lancel e di The Bridge sono cresciute nel trimestre rispettivamente del 77,6% e del 130,8% con uno straordinario +119,9% del fatturato e-commerce per Lancel. Dati positivi arrivano anche dalla posizione finanziaria netta che, in linea con l’anno precedente, attesta la solidità e la resilienza del Gruppo e ci permette di pianificare investimenti che facciano da volano in una situazione economica generale finalmente in miglioramento“.

(Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)