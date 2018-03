Piquadro avvia trattative con Richemont per l’acquisto di Maison Lancel

(Teleborsa) – Piquadro è in corsa per l’acquisizione della Maison Lancel, attualmente detenuta dalla compagnia Richemont. Lo ha annunciato la compagnia italiana attiva nel settore della pelletteria, confermando che “sono in corso trattative in esclusiva con Richemont volte a verificare la possibilità di pervenire a un accordo definitivo”.

La stessa informativa “sarà resa da Richemont alle rappresentanze dei dipendenti (works council)”, come previsto dalla normativa giuslavoristica francese.

“Allo stato non sono stati sottoscritti documenti vincolanti e sono state da poco avviate le attività di due diligence“, precisa ancora Piquadro, assicurando che “qualora l’esito della due diligence fosse positivo e le parti dovessero raggiungere un accordo definitivo sui termini e le condizioni dell’acquisizione, l’operazione potrebbe essere perfezionata entro la metà dell’anno in corso“.