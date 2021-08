Piquadro acquista altre azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro rende noto di aver acquistato, tra il 26 e il 27 agosto 2021, complessivamente 11.021 azioni proprie al prezzo medio di 2,0795 euro, per un controvalore di 22.917,69 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2021.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 27 agosto 2021 il produttore italiano di pelletteria detiene 1.125.677 azioni proprie pari al 2,2514% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, nuovo spunto rialzista per Piquadro che guadagna bene e porta a casa un +1,46%.